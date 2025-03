Broń zamiast transformacji. Nowy fundusz

Nowy fundusz w ramach KPO

- Dziękuję pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz za informację, którą otrzymałem od pani minister tuż przed posiedzeniem rządu, że także, jeśli chodzi o KPO, widzi pani możliwość i podjęła pani już pracę nad uwolnieniem do 30 miliardów (...), aby przesunąć te wydatki także na szeroko pojętą obronność i przemysł obronny - powiedział Tusk. Dodał, że będzie to wymagało pilnej współpracy innych resortów. Szef rządu przekazał też, że być może za tydzień Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy, która ułatwi i uprości inwestowanie w obronność. Podkreślił, że trzeba radykalnie przyspieszyć prace nad tym projektem. Pełczyńska-Nałęcz informowała we wtorek, że po zapowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen przeprowadzi przegląd Krajowego Planu Odbudowy pod kątem przekierowania środków na obronność i odporność gospodarczą. - Wnioski w ciągu kilku dni - dodała.

Zawieszona pomoc wojskowa i plan dozbrajania Europy

Biały Dom ogłosił, że zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy - w tym tę będącą w drodze do kraju i w magazynach w Polsce - "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu. Premier Ukrainy Denys Szmyhal oświadczył we wtorek, że jego kraj jest gotów "w każdej chwili" podpisać porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi o minerałach. Ursula von der Leyen przedstawiła we wtorek pięciopunktowy plan dozbrajania Europy, który ma zmobilizować do 800 mld euro na obronę. Zawiera on m.in. pakiet pożyczek w wysokości 150 mld euro m.in. na obronę przeciwlotniczą oraz możliwość wykorzystania środków z polityki spójności.