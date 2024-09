Gigant zwolni 1800 osób. Protest w Warszawie

W piątek pracownicy Beko z Łodzi i Wrocławia mają pikietować pod ambasadą turecką w Warszawie. Beko to firma z tureckim kapitałem. Firma ogłosiła na początku września, że "zamknięcie strefy produkcyjnej w Łodzi oraz zmiany we Wrocławiu (dotyczące pracowników produkcji oraz pracowników biurowych) mogą dotknąć około 1800 stanowisk".

Na początku września producent sprzętu AGD Beko Europe przedstawił plan optymalizacji swojej działalności produkcyjnej w Polsce. Zapowiedziano zamknięcie zakładu produkcyjnego w Łodzi, a także fabryki lodówek we Wrocławiu.

Zamknięcie strefy produkcyjnej w Łodzi oraz zmiany we Wrocławiu (dotyczące pracowników produkcji oraz pracowników biurowych) mogą dotknąć około 1,8 tys. stanowisk. Produkcja w tych zakładach ma zostać zakończona do końca kwietnia 2025 roku. Pozostała działalność: w Radomsku, wrocławskiej fabryce kuchenek oraz w łódzkim Shared Service Center (SSC) oraz krajowe operacje komercyjne pozostaną bez zmian.

"Pracownicy Beko, dawniej Polar Whirlpool Wrocław, w drodze do Warszawy na manifestacje przed Ambasadą Turcji, aby zaprotestować przeciwko ogłoszonej likwidacji Fabryki Chłodnictwa i zwolnieniu ok. 700 osób. Jadą też pracownicy z Łodzi, gdzie ma być zwolnionych 1100 pracowników. Nie damy się. Będziemy walczyć" - napisała na Facebooku w piątek rano radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Mayer, publikując zdjęcie pracowników Beko w drodze do Warszawy.