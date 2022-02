Polska gospodarka okiem amerykańskiej agencji ratingowej. Jest decyzja

Rating Polski. Ocena Fitch

Perspektywa podniesienia oceny

Ministerstwo dodało, że podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku utrzymującej się poprawy finansów zewnętrznych, w tym spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto kraju do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową "A" lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB.