Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę listów z informacją o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tak zwanej trzynastki. Emeryci otrzymają informacje w jednej przesyłce pocztowej.

"Po przeanalizowaniu kosztów doszliśmy do wniosku, że oszczędniej będzie, aby obie informacje znalazły się w jednym liście" - wyjaśniła, cytowana w komunikacie, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Wypłata trzynastek

ZUS poinformował także o wypłacie tak zwanych trzynastek. Jak wskazano, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymało do tej pory ponad 8 milionów emerytów i rencistów. Ponad 7,8 miliarda złotych trafiło do uprawnionych razem z kwietniową emeryturą lub rentą.

"Wypłata dodatkowych świadczeń przebiega prawidłowo. Podobnie jest z emeryturami i rentami. Wszyscy uprawnieni otrzymają trzynastkę, która wynosi 1200 złotych brutto, czyli najczęściej 981 złotych na rękę" - wskazała prezes ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dodatkowe świadczenia około dziewięciu milionom osób.



Dla kogo

Tak zwana trzynastka przysługuje uprawnionym między innymi do emerytury (w tym pomostowej), renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (czyli świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego. Te osoby otrzymają trzynastkę, o ile w dniu 31 marca br. mieli prawo do jednego z tych świadczeń.

Jeśli na ten dzień wypłata będzie zawieszona, na przykład z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków, to trzynastka nie będzie przysługiwać.

Aby otrzymać to świadczenie, nie trzeba nic robić, gdyż zostanie ono wypłacone wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Na przykład jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to każda otrzyma po 600 zł brutto.

ZUS wypłaca tak zwane trzynastki razem ze świadczeniem przysługującym za kwiecień, w standardowym terminie płatności emerytury czy renty. Terminów płatności w ZUS jest kilka: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca.