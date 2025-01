"Przekroczono magiczną liczbę". Dwa rekordy

Podczas spotkania firm sektora turystycznego w Gaia, na północy Portugalii, prezes IPDT Jorge Costa podkreślił, że choć jeszcze nie ma pełnych danych za 2024 rok, to już można mówić o co najmniej 11-procentowym wzroście liczby turystów w stosunku do 2023 roku. Forbes Portugal napisał, że "przekroczono magiczną liczbę 30 mln turystów".