Pierwsza taka sytuacja w historii. Tysiące turystów z Polski

Polacy, po raz pierwszy w historii maltańskiej turystyki, znaleźli się na szczycie listy europejskich nacji, które najliczniej odwiedziły ten śródziemnomorski kraj. Pokazują to dane ze stycznia 2025 roku.

W 2024 roku Maltę odwiedziło ponad 264 tys. Polaków. Tym samym zajęli 4. miejsce wśród europejskich narodów, które najtłumniej odwiedziły Maltę. W porównaniu z rokiem 2023 był to wzrost na poziomie 58 proc.

Liczba polskich turystów na Malcie

- Trudno sondować wynik całego roku po wynikach z jednego miesiąca, ale nie można przejść obojętnie obok faktu, iż pierwszy raz w historii maltańskiej turystyki goście z Europy Wschodniej (Polacy) byli liderami zestawienia. To dużo mówi o potencjale tego rynku – stwierdził Attard, odnosząc się do danych ze stycznia 2025.

Jak przewiduje przedstawiciel Maltańskiej Organizacji Turystycznej, do końca tego roku Malta ma szansę przyciągnąć 300 tys. turystów z Polski. Przyczynić się do tego ma większa częstotliwości lotów - od kwietnia będzie ich 45.

"Polacy kochają Maltę za piękne morze"

- Polacy kochają Maltę za piękne morze, zabytki, ale i możliwość aktywnego spędzania czasu. Dodajmy do tego korzystne ceny wczasów, krótki lot i mamy przepis na udany urlop - komentuje Marzena Buczkowska-German z Wakacje.pl.

Maltę odwiedzamy przez cały rok. Kraj chwali się ponad 300 słonecznymi dniami w ciągu roku z naprawdę łagodną zimą. Wyspa ma wiele do zaoferowania, a dzięki dużej dostępności lotów łatwo się na nią dostać w zasadzie z każdej części Polski. Polecimy tam z Katowic, Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Poznania czy Rzeszowa.

Archipelag maltański obejmuje trzy duże wyspy: największą - Maltę, Gozo, Comino oraz kilka mniejszych. Valetta - stolica - jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To niewielkie miasto kryje w sobie kilkaset zabytków i z powodzeniem można je zwiedzać na piechotę. Ciekawostką jest to, że jest to najdalej wysunięta na południe europejska stolica.