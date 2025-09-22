Mieszkańcy Amsterdamu mają dość i pozywają władze

Mieszkańcy Amsterdamu kierują pozew przeciw lokalnym władzom z powodu nieskutecznej walki z nadmierną turystyką. Inicjatywa Amsterdam ma Wybór zebrała w tym celu 30 tysięcy podpisów oraz 50 tysięcy euro - poinformował holenderski dziennik "AD".

Jak przypominają inicjatorzy, w 2021 roku rada miejska wprowadziła limit 20 mln turystycznych noclegów rocznie, wypracowany na podstawie wcześniejszej petycji podpisanej przez 30 tys. osób. Jednak przez trzy kolejne lata granica ta była przekraczana - tylko w 2024 roku odnotowano 22,9 mln noclegów.

Zdaniem mieszkańców władze miejskie nie przestrzegają własnych regulacji.

Mieszkańcy Amsterdamu chcą zmian

Władze wprowadziły szereg środków mających ograniczyć napływ turystów: podniosły podatek turystyczny, który jest najwyższy w Europie, zmniejszyły o połowę liczbę rejsów statków rzecznych i morskich, a także zakazały budowy nowych hoteli. Protestujący twierdzą jednak, że kroki te nie przyniosły efektu.

- Od trzech lat liczba noclegów pozostaje wyższa niż ustalone maksimum, a miasto nie podejmuje wystarczająco skutecznych działań - powiedział inicjator pozwu Jasper van Dijk.

Chcą podwyżki podatku

Zdaniem mieszkańców Amsterdamu kolejnym krokiem powinna być drastyczna podwyżka podatku turystycznego, z którego wpływy można by przeznaczyć m.in. na walkę z kryzysem mieszkaniowym oraz usuwanie skutków nadmiernego ruchu turystycznego, takich jak śmieci w przestrzeni publicznej.

Proces sądowy ma zmusić władze Amsterdamu do bardziej zdecydowanych działań w walce z masową turystyką, która od lat budzi sprzeciw części mieszkańców stolicy Holandii.

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: PAP