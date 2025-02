Polski urząd ostrzega przed chińską sztuczną inteligencją. "Daleko idąca ostrożność"

Prezes Urzędu Ochrony Danych zaleca daleko idącą ostrożność w korzystaniu z aplikacji oraz usług oferowanych w ramach DeepSeek - napisał urząd w komunikacie. Jak wyjaśniono, dane gromadzone na chińskich serwerach mogą być wykorzystywane przez tamtejsze władze. Do kwestii bezpieczeństwa DeepSeek odniósł się w piątek minister cyfryzacji oświadczając, że rząd "nie planuje zamrożenia", ale nie wyklucza powrotu do rozmów w przyszłości.

Usługa darmowego chatbota jest świadczona przez zarejestrowane w Chinach firmy: Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. oraz Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co. - wskazał urząd. Dodał, że głównym elementem Deepseek jest model, który w ciągu zaledwie dwóch tygodni został pobrany przez 3,6 mln osób na całym świecie.