Co dalej ze złotym? "Mamy próbę powrotu"

Kurs euro spadł o 1 procent do poziomu około 4,61 złotego, a dolara o 1,1 procent do około 4,30 złotego. Według analityków na zachowanie polskiej waluty wpłynęły dwa czynniki: jednym z nich były dane dotyczące inflacji w USA, a drugim wypowiedź prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa.

Po południu kurs EUR /PLN spada o 1,05 proc. do 4,6122. USD/PLN idzie w dół o 1,14 proc. do 4,2973.

Waluty a inflacja w USA

W środę około godziny 15.00 indeks dolara amerykańskiego, który śledzi siłę dolara w stosunku do koszyka głównych walut (DXY) wynosił ok. 104,5 USD.

Kurs złotego w środę

Po tej wypowiedzi kurs EUR/PLN gwałtownie spadł z ok. 4,66 do ok. 4,625. Po południu nastąpiło dalsze umocnienie złotego, do ok. 4,61.