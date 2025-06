Dodatkowe dni wolne od pracy. Petycje u prezydenta

Do kancelarii prezydenta wpłynęły dwie petycje w związku z dopisaniem nowych dni do listy dni wolnych od pracy. Chodzi między innymi o piątek po Bożym Ciele, które chociaż jest świętem ruchomym, to zawsze wypada w czwartek - podała kancelaria prezydenta.

Już za kilka dni jest Boże Ciało. Wielu Polaków korzysta z okazji i bierze dodatkowy dzień wolnego w wypadający po nim piątek, by móc cieszyć się długim weekendem. Być może już niedługo nie będzie trzeba tego robić.

Nowe dni wolne od pracy. Petycja

Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęły dwie petycje, w których osobą wnosząca zwraca się do prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Chodzi o rozszerzenie listy dni wolnych od pracy. I to nie tylko o jeden dzień, ale aż sześć.

Są to: - Wielki Czwartek, - Wielki Piątek, - 2 maja (Święto Flagi), - piątek po Bożym Ciele, - 2 listopada (Dzień Zaduszny), - 31 grudnia (Sylwester).

Autor petycji argumentuje, że "w komunikacji miejskiej zazwyczaj: 2 maja, 31 grudnia, piątek po Bożym Ciele jako dzień powszedni między dwoma dniami wolnymi np. (święto, sobota, niedziela) stosuje rozkłady sobotnie".

Do tego zauważa, że "szkoły stosują wiosenną przerwę świąteczną od Wielkiego Czwartku, 2 maja jako dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych, czyli tzw. majówka, 31 grudnia jako tzw. zimowa przerwa świąteczna".

W petycjach znalazł się także wniosek o "wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od pracy w sytuacji ogłoszenia Dnia Żałoby Narodowej lub Samorządowej".

"Kancelaria Prezydenta będzie musiała petycję rozpatrzyć. Zgodnie z przepisami, prezydent może wnieść inicjatywę ustawodawczą lub też – co dzieje się najczęściej – skierować prośbę petytora do właściwego organu, np. ministerstwa" - wskazał portal fakt.pl. Dodał, że "z uwagi na dużą liczbę petycji wpływających do kancelarii, możliwe, że tą propozycją zajmą się dopiero podwładni Karola Nawrockiego", który obejmie "urząd prezydenta 6 sierpnia, kiedy wygaśnie kadencja Andrzeja Dudy".

Autorka/Autor:jw/kris

Źródło: tvn24.pl, fakt.pl