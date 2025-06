Będą zmiany w sprawie niedoręczonych przesyłek

Jedna z kluczowych propozycji dotyczy sprawozdawczości operatorów pocztowych wobec prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Obecnie muszą oni składać dwa sprawozdania rocznie: do 31 marca (krajowy obowiązek) i do 30 czerwca (unijny obowiązek). Projekt przewiduje zastąpienie tego systemu jednym sprawozdaniem składanym do 31 marca, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby wymaganych danych.