Jak wynika z najnowszego raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito w lipcu codzienne zakupy podrożały średnio o 5,7 procent w porównaniu do zeszłego roku. Wynik minimalnie niższy od czerwcowego. Analiza obejmuje ponad 91 tysięcy cen.

W lipcu codzienne zakupy zdrożały średnio o 5,7 proc. w ujęciu rocznym – wynika z raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych", opracowanego przez UCE Research i Uniwersytety WSB Merito. Zdrożało 17 kategorii produktów, w tym żywność, napoje, zarówno bezalkoholowe, jak i alkoholowe, a także chemia gospodarcza i artykuły dla dzieci. W czerwcu wzrost cen zakupów wyniósł 5,8 proc, a w maju – 5,7 proc. Sama żywność zdrożała 4,9 proc.

Tłuszcze i używki drożeją najbardziej

"(…) na pierwszym miejscu w rankingu drożyzny widać art. tłuszczowe (masło, margarynę, olej itd.), które poszły w górę o 14,2 proc. rdr. (w czerwcu 2. pozycja i podwyżka o 15,7 proc. rdr.). Dynamikę wzrostu cen w tej kategorii zawyżają dwa produkty – masło oraz olej ze wzrostami odpowiednio o 17,3 proc. i 18,7 proc. rdr" – czytamy w raporcie.

Wynika z niego, że drugą kategorią pod względem tempa wzrostu cen były używki - kawa, herbata, alkohole itd. - ze średnim wzrostem o 10,3 proc. w ujęciu rocznym (w czerwcu drożały one o 14,8 proc.). W tej kategorii najszybciej drożały kawa mielona i rozpuszczalna, w tym przypadku wzrost wyniósł odpowiednio 18,3 proc. i 16,8 proc.

W lipcu codzienne zakupy podrożały średnio o 5,7 procent w porównaniu do zeszłego roku. Shutterstock

Na trzecim miejscu pod względem wzrostu cen znalazły się owoce, które podrożały średnio o 9,1 proc. w ujęciu rocznym (w czerwcu wzrost wynosił 11,5 proc.

- Mamy do czynienia z typowym sezonowym trendem, bo lipiec przeważnie kończy okres zbioru wczesnych owoców, np. truskawek, a kolejne krajowe produkty pojawiają się pod koniec sierpnia i we wrześniu. Pogoda w tym roku jest bardzo łaskawa dla zbiorów, stąd rodzime owoce nie powinny nas zaskoczyć w najbliższym czasie znaczącym wzrostem cen – powiedziała cytowana w raporcie Anna Motylska-Kuźma z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

Mięso i nabiał poza pierwszą piątką

Na czwartym miejscu pod względem wzrostu cen znalazły się środki higieny osobistej, które zdrożały o 8,2 proc. (w czerwcu taniały one o 0,5 proc.). na piątym miejscu uplasowała się chemia gospodarcza ze średnim wzrostem o 7,9 proc.

Poza pierwszą piątką znalazły się słodycze i desery ze średnią podwyżką o 6,8 proc. rdr. (w czerwcu 1. pozycja i wzrost rdr. o 16,1 proc. (…). Dalej w zestawieniu widać mięso ze średnim wzrostem rdr. na poziomie 6,7 proc. (w czerwcu – 7,7 proc. rdr.), nabiał – 6,1 proc. (poprzednio – o 7,4 proc. rdr.), a także pieczywo – 5,8 proc. rdr. (miesiąc wcześniej – 7,2 proc. rdr.). Potem są ryby z podwyżką rdr. w wysokości 5,2 proc. (w czerwcu – 6,2 proc. rdr.), jak również wędliny – 4,3 proc. rdr. (poprzednio identycznie).

Jak wyjaśniają autorzy raportu, jest on tworzony na podstawie analizy, która pokazuje średnią wartość cenową, notowaną miesiąc do miesiąca i rok do roku. Porównano wyniki z lipca 2025 r. i analogicznego okresu z 2024 r.

Dotyczyło to 17 kategorii i ponad 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą ponad 91 tys. cen detalicznych z ponad 43 tys. sklepów należących do 62 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: PAP