Wyniki Lotto z 23 września. Jakie liczby padły podczas losowania?

W sobotę w Lotto nie padła szóstka. Kumulacja rośnie i do wygrania w najbliższym losowaniu będą trzy miliony złotych. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z dnia 23 września 2023 roku.

W ostatnim losowaniu odnotowano natomiast 35 wygranych piątego stopnia w wysokości 7706,00 zł. Ostateczne kwoty, jakie trafią do graczy, będą jednak niższe. Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 15 , 21 , 29 , 44 , 46 i 47 . W sobotnim losowaniu Lotto Plus nie padła główna wygrana.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.