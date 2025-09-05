"Utrudnienia w działaniu aplikacji". Banki ostrzegają

Cztery instytucje finansowe zaplanowały na weekend prace serwisowe, które będą oznaczać utrudnienia w dostępie do pieniędzy. Są to Santander Bank Polska, VeloBank, Bank Polskiej Spółdzielczości i Nest Bank.

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska zaplanował przerwę na sobotę, 6 września. W związku z tym:

od godziny 00:30 do 4:30 nie będą dostępne przelewy natychmiastowe (Express Elixir),

od godziny 00:30 do 4:30 nie będą dostępne przelewy na telefon BLIK

Jak dodał bank, "po tej przerwie mogą jeszcze wystąpić chwilowe utrudnienia w obsłudze tych usług".

Bank zapewnił w komunikacie, że klienci będą mogli płacić kartą w sklepach i w internecie. Będą mogli także używać kart w bankomatach i wpłatomatach oraz korzystać z aplikacji mobilnej i wykonywać szybkie przelewy "Przelew24". Ponadto, jak wyjaśnił bank, klienci będą mogli korzystać z usługi Blik, płacąc kodem w sklepie i w internecie. Kantor również będzie dostępny.

VeloBank

Przerwę w działaniu usług z najbliższym czasie zapowiedział także VeloBank. Klienci tego banku w nocy z piątku na sobotę (z 5 na 6 września) w godzinach od 23:30 do 6:40 nie będą mogli:

zalogować się do bankowości mobilnej i internetowej,

zlecić przelewu,

skorzystać z Blika.

Ponadto, jak zaznaczył VeloBank w komunikacie, utrudnione mogą być płatności online kartą.

Klienci będą mogli natomiast w sklepach płacić kartą, zbliżeniowo telefonem, zegarkiem lub opaską. Wpłacą i wypłacą także gotówkę z bankomatu.

Bank Polskiej Spółdzielczości (BANK BPS)

"5 i 6 września będziemy prowadzić prace serwisowe. W tym czasie wystąpią ograniczenia w działaniu systemu" - przekazał w komunikacie Bank BPS.

Klienci banku w piątek 5 września muszą liczyć się z następującymi utrudnieniami:

do godz. 15:30 będą przyjmowane zlecenia dewizowe,

w godz. 15:30–15:45 bankowość będzie niedostępna,

od godz. 15:45 do końca dnia oraz przez cały 6 września do godz. 18:00 zablokowany będzie dostęp do zleceń SORBNET oraz zleceń dewizowych.

Z kolei w sobotę 6 września bank w godz. 7:00–18:00 nie będzie realizować przelewów na telefon Blik oraz przelewów natychmiastowych.

Nest Bank

Z utrudnieniami w trakcie najbliższego weekendu muszą liczyć się także klienci Nest Banku. "Od godz. 15.00 w piątek 5 września wystąpią utrudnienia w działaniu aplikacji mobilnej i bankowości internetowej" - wyjaśnił bank w komunikacie.

- 5 września od godz. 15.00 do 8 września do godz. 6.30 nie będzie możliwości zrealizowania przelewu SORBNET.

- W nocy z piątku na sobotę (5/6 września) w godzinach 00:30–04:30 niedostępne będą:

przelewy natychmiastowe Express Elixir,

przelewy na telefon BLIK do i z innych banków.

Dodatkowo przelewy SWIFT i SEPA zlecone między 00:30 a 01:30 otrzymają status oczekujący. "Jeśli w tym czasie będziesz wykonywać przelew do nowego odbiorcy, pamiętaj, aby wpisać kod SWIFT ręcznie" - zaznacza Nest Bank.

Klienci w tych dniach będą mogli:

zalogować się w bankowości internetowej (również w przeglądarce na telefonie – ale nie skorzystają z części funkcji, m.in. Blika),

zalogować się w aplikacji mobilnej,

płacić kartą oraz wpłacać i wypłacać pieniądze przy użyciu fizycznej karty debetowej,

zablokować dostęp do karty pod numerem: 22 103 18 18.

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl