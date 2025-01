Te sklepy najbardziej postawiły na promocje

Sieci handlowe urządziły w 2024 roku o 12,5 procent więcej promocji niż w 2023 roku - wynika z raportu UCE Research. W ocenie autorów opracowania świadczy to zaostrzającej się konkurencji między sieciami. Najbardziej na promocje postawiły sieci convenience, a najmniej sklepy typu cash & carry.

Liderzy promocji

- Inflacja spowodowała, że konsumenci zaczęli częściej poszukiwać obniżek cen artykułów codziennego użytku. To skłoniło sieci do zwiększenia liczby akcji promocyjnych, aby sprostać ich oczekiwaniom i wzmocnić konkurencyjność. Liderzy rynku spożywczego rozszerzyli asortyment produktów objętych promocjami, jednocześnie zwiększając częstotliwość publikowania gazetek, aby zyskać przewagę nad rywalami – wskazał ekspert.

Walka pomiędzy sieciami convenience i dyskontami

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że największy pośród poszczególnych formatów wzrost odnotowany przez sieci convenience wynika z dopasowania się do zmieniających się potrzeb konsumentów.

W raporcie zaznaczono, że o ile dyskonty utrzymały wysoki poziom promocji, to jednak straciły one na dynamice z powodu większej elastyczności i innowacyjności kanału convenience. Wojna cenowa w dużej mierze napędzała wzrost w obu tych formatach. W ocenie autorów gorszy wynik dyskontów może też zmotywować je do bardziej agresywnych działań promocyjnych w przyszłości.