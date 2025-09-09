Narodowy Bank Polski uruchomił nowy system płatności wysokokwotowych SORBNET3 - poinformował we wtorek NBP. Zdaniem banku centralnego jest to najważniejszy polski system płatności, w którym dokonywany jest w czasie rzeczywistym rozrachunek płatności z tytułu operacji bankowych.

Nowy system zastąpił działający od 2013 r. system SORBNET2. SORBNET dedykowany jest płatnościom powyżej 1 mln zł.

NBP przekazał, że uruchomienie SORBNET3 stanowi zwieńczenie kilkuletnich prac banku centralnego i przygotowań prowadzonych przy współdziałaniu z krajowym sektorem bankowym, operatorami systemów rozliczeń płatności detalicznych oraz systemów rozliczeń i rozrachunku transakcji instrumentami finansowymi.

"Najważniejszy polski system płatności"

"SORBNET3 jest najważniejszym polskim systemem płatności, w którym dokonywany jest w czasie rzeczywistym rozrachunek płatności z tytułu operacji polityki pieniężnej, transakcji międzybankowych na rynku finansowym, wysokokwotowych zleceń klientowskich, a także zleceń rozliczanych w systemach płatności detalicznych. Niezawodność i efektywność systemu SORBNET3 są kluczowe dla stabilnego funkcjonowania krajowego systemu finansowego" - podkreślił bank.

NBP zaznaczył, że nowy format komunikatów zapewnia większą elastyczność, bogatsze dane transakcyjne oraz lepszą interoperacyjność pomiędzy różnymi systemami płatności.

Większe bezpieczeństwo

Zdaniem NBP uruchomienie nowego systemu jest znaczącą zmianą w kierunku unowocześnienia i rozwoju zgodnie z globalnymi tendencjami krajowej infrastruktury płatniczej. "Jednocześnie działanie to wydatnie przyczynia się do zwiększenia sprawności i bezpieczeństwa tej infrastruktury" - dodał.

W komunikacie podkreślono, że w systemie SORBNET3 oprócz NBP uczestniczy 45 banków krajowych, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oraz operatorzy systemów zewnętrznych: Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, KDPW_CCP SA i Polski Standard Płatności SA.

