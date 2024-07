"To uprawnia do zastosowania preferencyjnego rozliczenia". Głos resortu finansów

Jedna z posłanek skierowała do Ministerstwa Finansów interpelację, w której wskazuje, że "obecnie można zaobserwować praktyki organów podatkowych polegające na odmawianiu możliwości preferencyjnego rozliczenia się osobom rozwiedzionym, faktycznie samotnie wychowującym dziecko, gdy nie jest ono objęte systemem opieki naprzemiennej, ale utrzymuje kontakt z drugim rodzicem" - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

"Ten rodzic, który w większym stopniu zajmuje się córką lub synem, jest uznawany za rodzica samotnie wychowującego dziecko. To natomiast uprawnia go do zastosowania preferencyjnego rozliczenia (wspólnie z dzieckiem)" - wyjaśnił wiceminister finansów Jarosław Neneman, cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną".