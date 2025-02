"Mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do aplikacji". Ostrzeżenie

PKO BP, Pekao, ING Bank Śląski, Alior Bank, Credit Agricole, Bank Pocztowy i Toyota Bank - te instytucje finansowe zaplanowały prace serwisowe na najbliższe dni. Niektórzy klienci mogą mieć problemy w dostępie do swoich pieniędzy.

PKO BP

"W związku z tym od soboty 01.03.2025 od godz. 20:00 do niedzieli 02.03.2025 do godz. 08.00 mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do aplikacji i serwisu. W tym czasie dalej możesz korzystać z karty, płacić zbliżeniowo i w internecie oraz korzystać z Płacę z iPKO" - podano w komunikacie.