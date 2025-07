Ogromna wygrana w Lotto. Podano, gdzie padła

We wtorkowym losowaniu Lotto rozbito kumulację. Jeden z graczy wygrał niemal 27 milionów złotych. Z komunikatu Totalizatora Sportowego wynika, że kupon został wysłany w Lesznie. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 15 lipca 2025 roku.

Ogromna wygrana w Lotto

Totalizator Sportowy poinformował także, że we wtorek odbyło się losowanie Eurojackpot , które nie przyniosło głównej wygranej w żadnym z krajów, gdzie dostępna jest gra. "Szczęście uśmiechnęło się jednak do gracza z Polski, który trafił wygraną II stopnia (5+1) wartą 3 530 156,80 zł. Została odnotowana na lotto.pl, a co ciekawe zakład również zawarto metodą chybił trafił" - przekazano.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.