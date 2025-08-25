Minister: Rośnie optymizm. Przyspieszamy

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2025 roku wzrosła o 4,8 procent w ujęciu rocznym - podał Główny Urząd Statystyczny. W ubiegłym miesiącu sprzedaż w cenach bieżących również wzrosła o 4,8 procent rok do roku. Minister finansów Andrzej Domański w komentarzu napisał o "kolejnych mocnych danych z polskiej gospodarki".

W porównaniu z czerwcem 2025 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 4,4 proc.

Sprzedaż detaliczna powyżej oczekiwań

Wyniki były wyższe niż przewidywali analitycy - konsensus PAP wskazywał na 3,5 proc. rdr i 3,2 proc. mdm. W cenach bieżących, ekonomiści spodziewali się wzrostu o 3,6 proc. rdr.

W okresie styczeń-lipiec 2025 r. sprzedaż wzrosła o 3,3 proc. proc. w skali roku (wobec wzrostu o 4,9 proc. w analogicznym okresie 2024 r.).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu 2025 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 4,4 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz utrzymała się na takim samym poziomie jak w czerwcu br.

Sprzedaż detaliczna według rodzajów działalności

W lipcu 2025 r. wysoki wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. odnotowano w grupach: "meble, rtv, agd" (o 15,3 proc.), "tekstylia, odzież, obuwie" (o 14,7 proc.), "pojazdy samochodowe, motocykle, części" (o 10,7 proc.).

W grupie o najwyższym udziale w sprzedaży detalicznej "ogółem" – "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" zaobserwowano spadek sprzedaży o 0,4 proc. Zmniejszenie sprzedaży nastąpiło także w grupie "pozostałe" (o 5,5 proc.).

W lipcu 2025 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 2,5 proc. wyższa niż przed rokiem. Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży "ogółem" zmniejszył się z 8,8 proc. do 8,6 proc.

Spośród prezentowanych grup o znaczącym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału obserwowano w przedsiębiorstwach z grup "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (z 22,7 proc. przed rokiem do 19,6 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (odpowiednio z 17,6 proc. do 17,5 proc.). Natomiast wzrost udziału wykazały jednostki z grupy "tekstylia, odzież, obuwie" (z 22,5 proc. do 23,4 proc.).

"Lepsza od oczekiwań"

Analitycy zespołu mBank Research w swoim komentarzu do lipcowej sprzedaży zauważyli, że "okazuje się lepsza od oczekiwań, choć w ujęciu odsezonowanym nie doświadczyliśmy zmiany w porównaniu do poprzedniego miesiąca".

"Tak czy inaczej dane sygnalizują dalsze przyspieszenie wzrostu PKB w Q3" - dodano.

Rozwiń

"Sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,8% r/r, ponad 1 pkt. proc. mocniej od prognoz. Konsumpcja prywatna potwierdza, że jest czarnym koniem 2025 r." - napisali analitycy Banku Pekao.

Rozwiń

Analitycy z ING Economics Poland dane GUS skomentowali jako "solidny popyt na dobra trwałego użytku".

Rozwiń

" Słabsze od oczekiwań dane za czerwiec były więc chwilową słabością, prawdopodobnie sygnalizując czasowe przesunięcie popytu na usługi, a nie sygnałem zmiany trendu" - wskazali.

"Przyspieszamy"

Do najnowszych danych GUS odniósł się także minister finansów Andrzej Domański. W komentarzu na platformie X napisał o "kolejnych mocnych danych z polskiej gospodarki".

Rozwiń

"Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła aż o 4,8 proc. wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. Rośnie optymizm - bardzo duże wzrosty zakupów dóbr trwałego użytku. Spada inflacja, rosną płace i siła nabywcza Polaków. Przyspieszamy" - wskazał minister.

Autorka/Autor:jw/kris

Źródło: tvn24.pl, PAP