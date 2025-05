czytaj dalej

Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek, że rząd, we współpracy z resortem sprawiedliwości oraz resortem do spraw polityki senioralnej, pilnie przygotuje rekomendacje prawne, które mają chronić seniorów przed coraz częstszymi oszustwami i wyłudzeniami. - Wydaje mi się, że to jest najlepsza odpowiedź na to wielkie zamieszanie, jakie dzisiaj przez Polskę się przetacza - podkreślił.