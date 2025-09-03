Rada Polityki Pieniężnej o obniżce stóp: uzasadniona przez inflację

Wrześniowa obniżka stóp procentowych jest uzasadniona ze względu na aktualne kształtowanie się poziomu inflacji - wyjaśnił w komunikacie Narodowy Bank Polski po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

W komunikacie przywołano szybki szacunek GUS, zgodnie z którym Zgodnie z decyzją Rady, główna stopa procentowa NBP, referencyjna, obniży się do 4,75 proc. w skali rocznej. Stopa lombardowa wyniesie 5,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli 4,80 proc., a stopa dyskontowa weksli 4,85 proc. w skali rocznej. Odpowiednia uuchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie w czwartek.

Obniżka inflacji w sierpniu

W komunikacie przywołano szybki szacunek GUS, zgodnie z którym roczny wskaźnik inflacji CPI w sierpniu 2025 r. wyniósł 2,8 proc. wobec 3,1 proc. w lipcu.

"Uwzględniając dane GUS można szacować, że w sierpniu br. obniżyła się inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, przy wciąż podwyższonej dynamice cen usług. Biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP" - zakomunikowała RPP.

Roczna dynamika PKB

Rada zwróciła też uwagę, że w Polsce według wstępnego szacunku GUS roczna dynamika PKB w II kwartale 2025 r. przyspieszyła do 3,4 proc., na co oddziaływał przede wszystkim szybszy wzrost konsumpcji. Jednocześnie – pomimo pewnego obniżenia – roczna dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej w II kwartale pozostała podwyższona.

Jednocześnie RPP zastrzegła, że dalsze jej decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Rada wskazała, że czynnikami ryzyka dla niskiej inflacji pozostaje kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu konsumpcyjnego oraz podwyższona dynamika płac.

Z kolei źródłem niepewności jest poziom administrowanych cen nośników energii oraz kształtowanie się inflacji na świecie. Rada zauważyła, że inflacja w strefie euro jest bliska celowi inflacyjnemu Europejskiego Banku Centralnego, a w Stanach Zjednoczonych kształtuje się nieco powyżej celu inflacyjnego Rezerwy Federalnej. Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, w tym w związku ze zmianami polityki handlowej głównych gospodarek.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP