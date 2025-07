Protest kolejarzy

W Podlaskiem kolejarze zablokowali drogę krajową nr 8 w obu kierunkach prowadzącą z Białegostoku do Augustowa. Ok. 30 protestujących blokowało przejście dla pieszych w pobliżu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i zajazdu Wiking - podała podlaska policja.

"Z naszej strony jest to akt desperacji"

- To ograniczenie zdolności operacyjnych spółek. (...) To wygaszanie kolei towarowej, które jest robione na rzecz transportu drogowego, będzie bardzo dotkliwe dla całej gospodarki w Polsce. Jeżeli stracimy możliwość realizacji przewozów, to pytanie, czym będą przewożone miliony ton materiałów potrzebnych do realizacji dużych inwestycji: CPK, kolei dużych prędkości czy elektrowni jądrowej. TIR-ami? One do reszty rozjadą polskie drogi - powiedział Miętek.