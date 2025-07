Wskazanie kierowcy na nowych zasadach

Nowe uprawnienia ITD

Mechanizm motywujący sprawców

Rozszerzony ma zostać również katalog przypadków, w których można odstąpić od przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie - "o przypadek, gdy czynności wyjaśniające są prowadzone w trybie korespondencyjnym, a sprawa dotyczy wykroczenia ujawnionego za pomocą urządzenia rejestrującego".

"W odniesieniu do ok. 440 tys. spraw sprawcy uniknęli odpowiedzialności za wykroczenia, co stanowi 44,6 proc. spraw (przedawnieniu uległo ponad 330 tys. spraw, zaś ponad 108 tys. spraw było nieskutecznie zakończonych, ponieważ dotyczyły naruszeń popełnionych pojazdami zarejestrowanymi za granicą). W 2024 r. zidentyfikowano ponad 1 169 522 naruszenia przepisów ruchu drogowego. Bazując na dotychczasowym podejściu, zakłada się, że w roku 2025 przedawnieniu ulegnie zbliżona liczba spraw co w roku 2024" - czytamy.