Deregulacja. Te postulaty już weszły w życie

W ramach deregulacji w życie weszło już 77 postulatów - poinformowała w środę inicjatywa SprawdzaMY. Dodała, że 54 z nich stały się ustawami i zostały podpisane przez prezydenta.

Dodano, że 23 postulaty zrealizowano w inny sposób, np. przez wydanie aktów wykonawczych czy wytycznych. 144 postulaty zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów, a 59 postulatów znajdują się w Parlamencie na różnych etapach prac legislacyjnych.

Jak podała Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski - SprawdzaMY, do Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) wpisano trzy nowe postulaty, w tym - jak podała - bardzo ważny postulat dotyczący Kasowego PIT dla szerszego grona przedsiębiorców.

"Dotyczy on podwyższenia z kwoty 1 mln zł do kwoty 2 mln zł limitu przychodów warunkującego możliwość wyboru kasowej metody ustalania przychodów i kosztów (tzw. Kasowy PIT, DER88)" - wskazała Inicjatywa w raporcie.

Zmiany w aplikacji mObywatel

Zdaniem przedsiębiorców ważna jest dalsza cyfryzacja i kolejne ułatwienia w aplikacji mObywatel – czyli realizacja postulatów mObywatel i integracji usług w jednym miejscu, a także projekt ustawy realizujący postulat dotyczący cyfryzacji ksiąg wieczystych i postępowań wieczystoksięgowych, a także postulat ułatwienia załatwiania spraw przez zasysanie dokumentów z rejestrów online oraz tego, by nie załączać drukowanych odpisów do wniosków.

"W aplikacji mObywatel będzie można wyszukiwać dane z KRS i ksiąg wieczystych po numerze PESEL. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych zyska też możliwość wydawania dokumentów elektronicznych o takiej samej mocy prawnej jak te wydawane przez sądy-wydziały wieczystoksięgowe" - przekazano w raporcie.

Z danych SprawdzaMy wynika, że dotychczas opublikowano 500 postulatów deregulacyjnych, 350 przekazanych stronie rządowej w ramach Etapu I, 137 przekazanych stronie rządowej w ramach Etapu II (do rozpatrzenia przez Rządowy Zespół Deregulacyjny we wrześniu 2025). 487 przekazano stronie rządowej w ramach Fazy 1.0 (100-dniowy Sprint), 238 zostało zaakceptowanych przez Rządowy Zespół ds. Deregulacji, 144 zaakceptowane przez Radę Ministrów, a 9 jest w trakcie realizacji poza legislacyjnej.

Rozwiązania, które "uproszczą życie"

"Dziękujemy wszystkim politykom, że z taką uwagą podchodzą do kwestii deregulacji, a także Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu – który zapowiedział, że podpisze ustawy realizujące postulaty Inicjatywy SprawdzaMY. To ważne, aby jak najszybciej wdrożyć te dobre rozwiązania, które ułatwią i uproszczą życie i funkcjonowanie milionom Polaków i przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych" - podkreślił pełnomocnik przedsiębiorców ds. deregulacji Rafał Brzoska, cytowany w komunikacje.

Zaznaczył, że do RCL wpisano „bardzo ważny postulat” kasowego PIT dla większego grona przedsiębiorców. „Dzięki temu firmy będą rozliczać się sprawiedliwiej, czyli płacić podatek dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty. To poprawi ich sytuację finansową i zachęci do rozwoju” - stwierdził Brzoska.

"Instytucja milczącego załatwiania sprawy"

W jego ocenie ważne jest także wdrożenie instytucji tzw. milczącego załatwienia sprawy. "Wprawdzie na razie w odniesieniu do niektórych organów, ale cieszymy się, że walka z tym wielkim problemem się zaczyna” - stwierdził Brzoska.

"W Polsce urzędy przyzwyczaiły się, że nie załatwiają sprawy w terminie, mimo że przepisy mówią, ile maksymalnie powinno to zająć. Dla obywatela lub firmy to oznacza długie czekanie i brak jasnej odpowiedzi. W takich sytuacjach zasada tzw. milczącego załatwienia sprawy jest konieczna" - podkreślił przedsiębiorca.

"Wprowadzenie systemu elektronicznego do załatwiania spraw związanych z zasiłkiem pogrzebowym bardzo ułatwi życie ludziom w trudnym czasie po stracie bliskiej osoby. Dzięki temu wniosek będzie można złożyć przez Internet. (...) Taki system pomoże też uniknąć oszustw (...)zmniejszy koszty działania urzędów. Skorzystają na tym zwykli obywatele" – uważa członek Komitetu Sterującego w Inicjatywie SprawdzaMY Wojciech Kostrzewa.

Ponad 16 tysięcy propozycji

Z danych wynika, że od początku działania inicjatywy SprawdzaMY obywatele i przedsiębiorcy zgłosili ponad 16 tys. propozycji zmian prawa, z czego 70 proc. pochodzi od obywateli. Spośród setek zidentyfikowanych barier wyselekcjonowano siedem obszarów priorytetowych, tzw. Wielką Siódemkę deregulacji, obejmujących: podatki, cyfryzację usług, wymiar sprawiedliwości, energetykę, prawo unijne, zdrowie oraz usprawnienie administracji i bezpieczeństwa. W sierpniu br. 32 nowe postulaty deregulacyjne zostały przyjęte przez Parlament.

Akcja deregulacji rozpoczęła się w lutym br. z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Szef rządu w ciągu miesiąca powołał dwa zespoły ds. deregulacji: społeczny pod kierownictwem szefa InPostu Rafała Brzoski oraz rządowy, kierowany przez szefa Stałego Komitetu Rady Ministrów Macieja Berka.

SprawdzaMY – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski to społeczna inicjatywa deregulacyjna zainicjowana przez Rafała Brzoskę, której celem jest identyfikacja, a następnie zaproponowanie władzom pakietu rozwiązań w zakresie uproszczeń i deregulacji prawa gospodarczego, w celu zmniejszenia biurokracji i przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP