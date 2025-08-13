Czeskie browary pobiły rekord

Browary w Czechach w 2024 roku wyprodukowały ponad milion sześćset tysięcy hektolitrów piwa bezalkoholowego. To rekord czeskiego browarnictwa. Ten rodzaj piwa jest popularny przede wszystkim wśród młodszego pokolenia.

Według danych Czeskiego Stowarzyszenia Browarów i Słodowni w 2024 roku padł rekord produkcji i spożycia piwa bezalkoholowego. Do czeskich gospód, piwiarni, restauracji i sklepów trafiło ponad milion sześćset tysięcy hektolitrów tego trunku. To blisko trzy razy więcej niż w roku 2023.

Rekord browarów w Czechach

Według statystyk największą popularnością cieszą się bezalkoholowe piwa smakowe.

W rozmowie z Czeską Telewizją Tomas Slunecko, dyrektor Czeskiego Stowarzyszenia Browarów i Słodowni, wyjaśnia, że popularność piwa bezalkoholowego wynika przede wszystkim ze zmiany stylu życia. Zwraca on też uwagę na coraz szerszą ofertę czeskich producentów, którzy umieją trafić w smak większości odbiorców.

– Młodzi ludzie chętniej sięgają po te smakowe wersje piwa bezalkoholowego, zaś starsi pozostają wierni piwu tradycyjnemu – tłumaczy.

Wzrost popularności piwa bezalkoholowego

Z kolei zdaniem restauratorów na wzrost popularności piwa bezalkoholowego ma wpływ to, że coraz częściej jest ono dostępnie nie tylko w wersji butelkowej, ale i lanej. W ich ocenie jedynym minusem tego trunku jest jego cena – wyższa niż piwa tradycyjnego.

Całkowita produkcja piwa w Czechach w ubiegłym roku wyniosła 20,9 mln hektolitrów, co stanowi wzrost o 4,2 proc. w porównaniu z rokiem 2023. W tym czasie segment piw bezalkoholowych wzrósł o prawie 14 proc.

Piwo bezalkoholowe stanowiło w ubiegłym roku prawie 10 proc. produkcji przeznaczonej na rynek krajowy.

