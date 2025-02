Według ekonomistów to "autodestrukcyjne" rozwiązanie

Cła to opłaty nakładane na towary wywożone i przywożone do kraju. Od lat budzą spore kontrowersje. Politycy uważają je za kluczowe narzędzie regulacji handlu międzynarodowego, a według ekonomistów są nieefektywne i "autodestrukcyjne". Wyjaśniamy, czym są i jak działają cła.

Ogłoszone cła są znacznie wyższe niż te, które Trump wprowadził podczas swojej pierwszej kadencji przeciwko Chinom oraz którymi groził sąsiadom USA. Eksperci spodziewają się, że będą one dotkliwe zwłaszcza dla Kanady i Meksyku, dla których USA stanowią rynek zbytu ponad 3/4 eksportu.

Jak działają cła?

Cła są zazwyczaj naliczane jako procent ceny, którą kupujący płaci zagranicznemu sprzedawcy. W Stanach Zjednoczonych są pobierane najczęściej przez agentów U.S Customs and Border Protection (Urząd Celny i Ochrony Granic).

"Cła mogą być niższe w przypadku krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają podpisane umowy handlowe. Na przykład, większość towarów może być przewożona między USA, Meksykiem i Kanadą bez ceł, ze względu na umowę zawartą pomiędzy tymi państwami" - wyjaśniła amerykańska agencja prasowa Associated Press (AP).

Jak wskazała AP, zdaniem ekonomistów cła to nieefektywny sposób pozyskiwania pieniędzy i zwiększania dobrobytu przez rządy. Istnieje też wiele błędnych informacji dotyczących tego, kto rzeczywiście ponosi koszty związane z nałożonymi cłami.

"Prezydent Donald Trump, zwolennik ceł, upiera się, że płacą za nie kraje zagraniczne. W rzeczywistości to importerzy, czyli amerykańskie firmy, płacą cła, a ich pieniądze trafiają do skarbu państwa" - dodała agencja. Koszty związane z podwyżką ceł ostatecznie są zatem przenoszone na konsumentów.

Mimo to cła mogą zaszkodzić krajom zagranicznym, sprawiając, że ich produkty staną się droższe, przez co trudniej będzie je sprzedać za granicą.

Cła a handel światowy

Głównym celem ceł jest ochrona krajowego przemysłu poprzez zwiększenie cen towarów importowanych. Mogą one służyć także do karania krajów zagranicznych za nieuczciwe praktyki handlowe takie jak wspieranie finansowe eksporterów czy dumping produktów (sprzedaż towarów za granicę po cenach niższych niż w kraju - red.) - wytłumaczyła AP.

"Cła mogą być również wykorzystywane do wywierania presji na inne kraje w kwestiach, które nie są związane z handlem. Na przykład w 2019 roku Trump wykorzystał groźbę ceł, by zmusić Meksyk do rozprawienia się z falami migrantów przekraczających tamtejszą granicę" - wyjaśniła AP.