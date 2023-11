Handlowy potentat uruchomi sieć stacji paliw? Jeden punkt już działa

Dino Oil, spółka należąca do sieci handlowej Dino Polska, zgłosiła nowy znak towarowy związany ze sprzedażą detaliczną paliw. Wniosek w tej sprawie trafił do Urzędu Patentowego RP. Dino Oil uruchomiła już pierwszą stację paliw na Pomorzu Zachodnim, ale służy ona wyłącznie do obsługi wewnętrznej floty. Na razie nie wiadomo, czy Dino dołączy do innych sieci handlowych, które mają swoje stacje przy sklepach. W tym gronie są między innymi Intermarche, Carrefour, Auchan oraz E.Leclerc.

Jak czytamy na stronie Urzędu Patentowego RP, spółka Dino Oil zgłosiła nowy znak towarowy 24 października br. Informację w tej sprawie opublikowano na stronie urzędu na początku tego tygodnia. Według klasyfikacji nicejskiej znak odnosi się do towarów i usług związanych z paliwami do pojazdów mechanicznych, sprzedażą detaliczną w związku z paliwami, myciem pojazdów oraz barami szybkiej obsługi.

Ponadto w ostatnich tygodniach sieć Dino opublikowała ofertę pracy dla specjalisty ds. paliw. Ogłoszenie nadal widnieje na stronie spółki. Jak czytamy w ogłoszeniu, osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za pomoc w projektach dotyczących rozwoju sieci Dino w obszarze stacji paliw oraz nadzór nad bezpiecznym funkcjonowaniem stacji. Od kandydatów oczekuje się np. doświadczenia w zarządzaniu stacjami paliw.

Już wcześniej, bo w połowie maja br., Dino Oil uzyskała koncesję na obrót paliwami ciekłymi na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży przy wykorzystaniu kart paliwowych emitowanych przez Orlen.

Dino uruchomi stacje paliw?

Mimo powyższych informacji, na razie nie wiadomo, czy Dino uruchomi sieć stacji paliw. Zapytaliśmy o to biuro prasowe spółki, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Na ten temat mówił członek zarządu Dino Polska Michał Krauze na początku listopada br. podczas telekonferencji. Pytany, czy spółka planuje wejście na rynek stacji paliw, Krauze odpowiedział, że firma otworzyła jedną stację paliw w centrum logistycznym i służy ona do obsługi wewnętrznej floty. - Otworzyliśmy jedną w centrum logistycznym na obsługę wewnętrznej floty dostarczającej towar do sklepów. Oczywiście, w takim zakresie zamierzamy to kontynuować - powiedział.

Informacja w tej sprawie znalazła się również w raporcie Grupy Kapitałowej Dino Polska za trzeci kwartał, który opublikowano na początku tego miesiąca. "W 2023 r. spółka Dino Oil rozpoczęła działalność operacyjną pierwszej stacji paliw, która zlokalizowana jest na terenie centrum dystrybucyjnego Dino w Łobzie. Stacja służy potrzebom sieci transportowej Dino oraz jest dostępna dla dostawców towarów do tego centrum dystrybucyjnego" - czytamy.

Przewagą są lokalizacje

– Plany Dino nie są zaskoczeniem, firma wcześniej skupiała się na klonowaniu swojego modelu i uruchamiała taśmowo kolejne sklepy. Teraz ewidentnie stara się biznes dywersyfikować. Niedawno słyszeliśmy o planach związanych z e-commerce czy rynkiem drogeryjnym, teraz o stacjach paliw – mówiła niedawno w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry. – Przewagą Dino są lokalizacje. Miejsca, w których firma ma sklepy, wydają się niekoniecznie atrakcyjne dla koncernów paliwowych. Teraz może się to okazać magnesem dla lokalnej społeczności. Stacji paliwowych nie ma w tych miejscach zbyt wielu, teraz może być to kolejnym plusem – dodała.

Branżowi eksperci podkreślają przewagę sieci handlowych inwestujących w taką ofertę, dla których stacje paliw są po prostu usługą dodatkową. – Chodzi o przyciągniecie ludzi do sklepu, by zrobili zakupy. To generuje marże i jest źródłem zysku dla sklepów. Paliwa mogą mieć minimalny narzut cenowy, w sumie i tak wszystko się sieciom opłaca – mówił w rozmowie z "Rz" jeden z analityków.

Swoje stacje mają inne sieci sklepowe. Jak wynika z ostatnich dostępnych danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, na koniec czerwca br. funkcjonowały 173 takie obiekty. Najwięcej, bo 73 stacje ma sieć Intermarche. Na podium znalazły się również: Carrefour - 40 stacji oraz Auchan - 28. Niewiele mniej obiektów na koniec pierwszego półrocza miała sieć E.Leclerc - 22.

Sieć Dino na koniec września br. sieć liczyła 2340 sklepów. Spółka Dino Polska jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

