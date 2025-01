Kierowcy sięgają coraz głębiej do kieszeni

Według danych Refleksu opublikowanych w piątek, 6,25 zł/l oraz 6,43 zł/l to aktualne średnie detaliczne ceny odpowiednio benzyny 95 i oleju napędowego. "Są one najwyższe od sierpnia 2024 r. W skali tygodnia benzyna Pb95 podrożała 14 gr/l, a diesel 18 gr/l" - ocenili analitycy. Dodali, że średnia detaliczna cena autogazu wzrosła w tym czasie o 6 gr/l do średniego poziomu 3,28 zł/l.