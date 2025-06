Minister wyjaśnia, kiedy przejazd A1 będzie bez opłat

Koniec roku szkolnego, rozpoczęły się wakacje, co dla niektórych oznacza wyjazdy nad polskie morze. W tym roku kierowcy nie zawsze skorzystają z darmowego przejazdu autostradą A1 między Toruniem i Gdańskiem, jak to miało miejsce rok czy dwa lata temu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wyjaśnił, że bramki będą otwierane jedynie w przypadku bardzo dużego ruchu i zatoru.

Z bezpłatnych przejazdów A1 na odcinku Toruń - Gdańsk samochody osobowe i motocykle mogły korzystać w trakcie dwóch poprzednich okresów wakacyjnych. Początkowo, latem 2023 r. po decyzji rządu zawieszono pobieranie opłat w każdy weekend lipca i sierpnia, a następnie od września 2023 r. autostrada była bezpłatna w każdy dzień tygodnia. Dzięki temu podróżujący latem popularną trasą nad Bałtyk oszczędzali kilkadziesiąt zł. Zwolnienie z opłat za przejazd między Toruniem a Gdańskiem skończyło się wraz z końcem 2024 r. i – jak przyznał w rozmowie z PAP szef resortu infrastruktury - podczas rozpoczynających się wakacji rząd nie planuje powrotu do bezpłatnych przejazdów A1 w drodze nad polskie morze. Dodał, że będą one obowiązywały jedynie w określonych okolicznościach. - W te wakacje na odcinku autostrady A1 pomiędzy Toruniem i Trójmiastem chcemy otwierać szlabany zawsze wtedy, kiedy korek (przed punktami poboru opłat – przyp. red.) jest powyżej 25 minut. Wtedy szlabany idą w górę i możemy przejechać ten odcinek nieodpłatnie. To jest to, co możemy dziś zaoferować, by ruch był płynny – wyjaśnił Klimczak.