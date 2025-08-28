Zmiany w zasiłku chorobowym. Jest projekt

Resort pracy przygotował projekt, który zakłada wypłatę zasiłku chorobowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od pierwszego dnia choroby pracownika. Propozycja będzie rozpatrywana teraz podczas posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Zasada, że od pierwszego dnia niezdolności do pracy z powodu choroby zasiłek chorobowy będzie wypłacany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jest jednym z punktów umowy koalicyjnej rządu.

Obecnie wypłata zasiłku przez ZUS następuje od 34. dnia choroby, zaś za pierwsze 33 dni płaci pracodawca.

Prace nad zmianami w zasiłku chorobowym

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało, że prace nad zmianami w systemie wynagrodzeń chorobowych toczą się w ramach przyjętych przez rząd kierunków.

"Od początku zakładaliśmy, że wdrożenie rozwiązania dotyczącego finansowania zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy musi być powiązane z innymi reformami - w szczególności w obszarze orzecznictwa lekarskiego i kontroli wykorzystywania zwolnień od pracy. Bez tego trudno byłoby zapewnić stabilność finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i jednocześnie ochronić system przed nadużyciami" - poinformował resort.

ZUS przejmie chorobowe od pierwszego dnia?

Zapowiedź przejęcia wypłaty zasiłku chorobowego w całości przez ZUS znalazła się w wykazie prac legislacyjnych rządu w sierpniu ubiegłego roku. Ostatecznie to rozwiązanie nie znalazło się jednak w opublikowanym projekcie dotyczącym reformy orzecznictwa lekarskiego w ZUS.

MRPiPS przypomniało, że projekt ten został już przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i skierowany do dalszych prac. Jednocześnie - jak podał resort - przygotowano oddzielny projekt ustawy wraz z oceną skutków regulacji dotyczące przejęcia finansowania absencji chorobowej przez ZUS od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

"Procedowanie przedmiotowego projektu będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. W przypadku pozytywnej rekomendacji KERM, będzie on przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych" - dodało ministerstwo.

W 2024 r. ZUS zarejestrował 27,4 mln zaświadczeń lekarskich, co przełożyło się w sumie na 290 mln dni absencji chorobowych. Koszt absencji chorobowej w ubiegłym roku wyniósł w sumie 31,0 mld zł.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP