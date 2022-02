Więcej czasu na rozliczenie rocznego CIT. Jest projekt

Ministerstwo Finansów planuje wydłużenie do końca czerwca 2022 roku terminu na rozliczenie rocznego CIT za 2021 rok. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji i uzgodnień.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Jak czytamy na stronach Rządowego Centrum Legislacji, w ostatni piątek projekt trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych. Mają się one zakończyć w terminie trzech dni od dnia udostępnienia projektu.

Rozliczenie CIT za 2021 rok

Jak przypomniano w uzasadnieniu do projektu, zgodnie z ustawą o CIT podatnicy muszą do końca marca złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek.

"Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku CIT do końca czerwca 2022 r. i wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowisko księgowych" - napisano w uzasadnieniu.

Wskazano, że projektowana zmiana będzie miała zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 roku do 28 lutego 2022 roku. Będą oni mieli wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku. Objęci tą regulacją będą również wszyscy podatnicy ryczałtu od dochodów spółek, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 1 marca 2022 roku.