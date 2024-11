Zapotrzebowanie na te usługi jest rekordowe. Nawet miesiąc oczekiwania

"Potrzeba usług elektryków i hydraulików stale rośnie"

Zdaniem autora tekstu, wiele wskazuje na to, że do końca roku przebije 22 tys. (rok wcześniej było to 20,6 tys.). "Zapotrzebowanie na elektryków już dobiło do poziomu z całego 2023 r., więc – jak mówią eksperci – bariera 18 tys. zapytań o ofertę zostanie przebita (w 2023 r. było to 12,7 tys.)" - czytamy. W latach 2021–2023 liczba zapytań dotyczących usług hydraulików i elektryków na platformie pozostawała na jednym, dość niskim poziomie.