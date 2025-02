Uprawnienia na maszyny budowlane. Resort szykuje zmiany

We wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało projekt ustawy zakładający uregulowanie kwestii nabywania uprawnień do obsługi maszyn wykorzystywanych w pracach ziemnych, drogowych czy budowlanych. Nowe przepisy określą zasady prowadzenia szkoleń, egzaminów, a także warunków, jakie należy spełnić, by ubiegać się o uprawnienia.

Projekt ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn stosowanych do prac ziemnych, budowlanych, drogowych i innych oraz montażu i demontażu rusztowań przewiduje ustawowe uregulowanie kwestii, które obecnie regulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji, rozporządzenie sprzed ponad 20 lat nie określa jednak zakresu programowego szkoleń, sposobu, trybu i zakresu przeprowadzania egzaminu weryfikującego wiedzę osoby zainteresowanej nabyciem uprawnień, wzoru wniosku o przystąpienie do egzaminu, składu komisji egzaminacyjnej i wymagań wobec osób wchodzących w skład tych komisji, wysokości opłat związanych z nabyciem uprawnień, zasad prowadzenia wykazu osób uprawnionych czy możliwości wydania duplikatu lub wymiany książki operatora oraz opłat z tym związanych.

"Brak właściwej delegacji ustawowej nie pozwala na nowelizację przedmiotowego rozporządzenia w rozszerzeniu i opisaniu tych wymagań. Niestety brak stosownych przepisów w tym zakresie powoduje problemy interpretacyjne. Dlatego, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny wskazany w ww. rozporządzeniu do realizacji zadania wynikającego z ww. rozporządzenia, określił niezbędne przepisy w swoim Regulaminie wewnętrznym oraz w Wykazie opłat" - wskazano w OSR. Zaznaczono, że wymagania te powinny jednak wynikać z przepisów prawa, a nie z wewnętrznych regulaminów Instytutu.

Uprawnienia na nowych zasadach

Projekt ustawy przewiduje określenie wykazu maszyn stosowanych do prac ziemnych, budowlanych, drogowych i innych, do których obsługi wymagane jest uzyskanie uprawnień oraz wykazu rusztowań, do których montażu i demontażu wymagane jest uzyskanie uprawnień. Ustawa ma też określić zakres tych uprawnień.

Projektowane przepisy mają też regulować prowadzenie szkoleń w tym zakresie, przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, w tym warunki, które musi spełnić osoba przystępująca do egzaminu, a także wysokość opłat pobieranych za przeprowadzenie egzaminu i egzaminu poprawkowego.

Przedmiotem projektowanych regulacji ma też być potwierdzanie uprawnień, w tym wydawanie karty operatora oraz prowadzenie wykazu osób uprawnionych. Określony ma być również podmiot wykonujący te zadania, a także sposób sprawowania nad nim nadzoru i kontroli.

Autorka/Autor:BC/ToL

Źródło: PAP