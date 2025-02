Z nieba spadła bryła lodu. W dachu powstała spora dziura

W ubiegły poniedziałek w północno-wschodniej Florydzie dominowała słoneczna pogoda, a termometry pokazywały ponad 20 stopni Celsjusza. Sielankowy nastrój przerwał ogromny huk. Jak się okazało był to dźwięk bryły lodu, która spadła z nieba na dach jednego z domów w Palm Coast w hrabstwie Flagler.

- Nie mogłem w to uwierzyć, pierwszy raz słyszałem coś takiego - powiedział jeden ze świadków.

- To nie jest coś, co widujemy każdego dnia [...] Zdecydowanie prędkość tego, co spadło z nieba, była znaczna - opisywał Kyle Berryhill z Palm Coast Fire Department.