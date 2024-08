Ukąsił go jadowity wąż. Przyszedł do szpitala z gadem w ręku

58-letni mężczyzna relacjonował, że wąż nagle pojawił się w jego miejscu pracy, po czym go ukąsił. Bez namysłu chwycił go za głowę przez plastikową torebkę. Wyjaśnił, że zabrał ze sobą węża do szpitala, aby jak najszybciej zidentyfikować gatunek i przyjąć właściwą antytoksynę. Według powołującego się na służby medyczne stanu Sao Paulo portalu g1 personel szpitala w Guaruja zidentyfikował węża jako żararakę, po czym uwolnił go w naturalnym środowisku.