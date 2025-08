Trzęsienie ziemi w USA. Było odczuwalne w Nowym Jorku

Tej nocy na północnym wschodzie USA odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,0. Choć wstrząsy nie były silne, odczuli je mieszkańcy części stanu New Jersey, a także Nowego Jorku.

W nocy z soboty na niedzielę dzielnicę Hasbrouck Heights w w hrabstwie Bergen w USA nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,0. Wstrząsy odczuli mieszkańcy części stanu New Jersey oraz Nowego Jorku, w tym Brooklynu. Choć siła wstrząsu, który nastąpił w sobotę o godz. 22.18 czasu lokalnego (w Polsce była wtedy godzina 4.18 w niedzielę), była stosunkowo niewielka, był on odczuwalny w promieniu ok. 170 kilometrów, aż po zachodnie Connecticut i Dolinę Dolnego Hudsonu.