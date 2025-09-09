Logo TVN24
Świat

Trzęsienie ziemi w Grecji. Było odczuwalne w Atenach

|
Trzęsienie ziemi w Grecji
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło: NOAA Science On a Sphere
Trzęsienie ziemi odnotowano we wtorek tuż po północy w pobliżu greckiej wyspy Eubea. Miało magnitudę 5,2. Wstrząsy odczuwalne były w Atenach.

Trzęsienie ziemi wystąpiło u południowo-zachodniego wybrzeża greckiej wyspy Eubea, około 50 kilometrów na północny wschód od Aten. Zarejestrowano je około godziny 00.30 we wtorek lokalnego czasu. Jak podają miejscowe media, było odczuwalne w stolicy Grecji.

Trzęsienie ziemi w Grecji

Ateński Instytut Geodynamiczny poinformował, że trzęsienie ziemi miało magnitudę 5,2. Według ekspertów, epicentrum zarejestrowano pięć kilometrów na północny zachód od miejscowości Styra, na głębokości 13,6 kilometra. Po głównym wstrząsie nastąpiła seria mniejszych wstrząsów wtórnych, o magnitudzie 2,5 i 2,6 oraz od 1,6 do 2. Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) podała, że magnituda wyniosła 5.

Stergios Tsirkas, burmistrz Maratonu, miasta położonego po drugiej stronie Zatoki Eubejskiej od Styry powiedział, że wstrząsy "były bardzo intensywny", ale jak dotąd nie ma doniesień o żadnych zniszczeniach.

Trzęsienie ziemi w Grecji
Trzęsienie ziemi w Grecji
Źródło: USGS

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: USGS, ekathimerini.com, greekreporter.com, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: USGS

TAGI:
Grecjatrzęsienie ziemi
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
