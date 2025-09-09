Trzęsienie ziemi w Grecji. Było odczuwalne w Atenach

Trzęsienie ziemi wystąpiło u południowo-zachodniego wybrzeża greckiej wyspy Eubea, około 50 kilometrów na północny wschód od Aten. Zarejestrowano je około godziny 00.30 we wtorek lokalnego czasu. Jak podają miejscowe media, było odczuwalne w stolicy Grecji.
Trzęsienie ziemi w Grecji
Ateński Instytut Geodynamiczny poinformował, że trzęsienie ziemi miało magnitudę 5,2. Według ekspertów, epicentrum zarejestrowano pięć kilometrów na północny zachód od miejscowości Styra, na głębokości 13,6 kilometra. Po głównym wstrząsie nastąpiła seria mniejszych wstrząsów wtórnych, o magnitudzie 2,5 i 2,6 oraz od 1,6 do 2. Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) podała, że magnituda wyniosła 5.
Stergios Tsirkas, burmistrz Maratonu, miasta położonego po drugiej stronie Zatoki Eubejskiej od Styry powiedział, że wstrząsy "były bardzo intensywny", ale jak dotąd nie ma doniesień o żadnych zniszczeniach.
Autorka/Autor: Anna Bruszewska
Źródło: USGS, ekathimerini.com, greekreporter.com, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: USGS