Zebrali 86 tysięcy ton skażonej gleby. Ogłoszono stan wyjątkowy

Poważne konsekwencje dla środowiska

Do pracy nad usuwaniem skutków katastrofy zaangażowano ponad 10 tys. osób. Wskutek wycieku - jak informowały organizacje zajmujące się ochroną środowiska - zginęły delfiny, morświny oraz ptaki morskie. Toksyczna maź przedostała się na wiele czarnomorskich plaż, m. in. w kurorcie Anapa. W mieście Sewastopol na Krymie, zaanektowanym przez Rosję w 2014 roku, ogłoszono stan wyjątkowy.

Skala zniszczeń jest trudna do określenia. Ministerstwo transportu Rosji oświadczyło, że według ekspertów do morza przedostało się około 2400 ton produktów naftowych, co stanowi mniejszy wyciek, niż początkowo przewidywano. Służby ratownicze informowały w grudniu, że tankowce przewoziły ok. 9,2 tys. ton mazutu, z których - jak początkowo sądzono - do wody wylało się około 40 procent.