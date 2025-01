Pożary w Kalifornii. Los Angeles na zdjęciach satelitarnych przed i po

Trwa kolejna doba walki z serią pożarów w hrabstwie Los Angeles. Do tej pory ogień pochłonął co najmniej 11300 hektarów terenu. Potężny żywioł niszczy wszystko, co spotka na swojej drodze. Zdjęcia satelitarne, zrobione przed i po katastrofie, pokazują druzgocącą siłę ognia.