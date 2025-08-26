Pogoda wygrała z firmą Elona Muska

Dziesiąty lot testowy rakiety Starship od SpaceX został po raz kolejny przełożony. Tym razem plany firmy Elona Muska pokrzyżowały warunki atmosferyczne. Wiadomo jednak, kiedy otworzy się kolejne okno startowe.
Z powodu złej pogody przedsiębiorstwo SpaceX poinformowało o odwołaniu dziesiątego lotu testowego rakiety Starship, zaplanowanego na noc z poniedziałku na wtorek. To drugie już opóźnienie z rzędu - dzień wcześniej start został odwołany ze względu na problemy z systemem naziemnym.
Jak podała na oficjalniej stronie firma Elona Muska, następne okno startowe otworzy się we wtorek o godzinie 18.30 czasu centralnego letniego. W Polsce będzie wtedy godzina 1.30 w środę.
Największa rakieta świata
Starship to potężna, dwustopniowa rakieta, mierząca ponad 120 metrów długości, największa, jaką dotąd zaprojektowano. Jej pierwszy stopień to moduł nośny Super Heavy, a drugi to statek kosmiczny Starship. W założeniu rakieta ma wynosić na orbitę największe ładunki.
To kolejne niepowodzenie próby wysłania rakiety w kosmos. W maju br. Musk zapowiadał, że w tym roku Starship - a nie tylko jego booster - będzie w stanie bezpiecznie wylądować na Ziemi. Jednak już w czerwcu rakieta eksplodowała na stanowisku startowym podczas kolejnej próby. Eksplozja była tak silna, że fragmenty rakiety spadły na terytorium sąsiedniego Meksyku.
Źródło: PAP, SpaceX
Źródło zdjęcia głównego: SpaceX/X