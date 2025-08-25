Mucha śrubowa w ciele człowieka. Pierwszy przypadek w USA

W USA potwierdzony pierwszy przypadek zakażenia muchą śrubową u człowieka. Larwy tego pasożyta żyją w ciele żywiciela, zjadając jego tkanki. Owad jest szczególnie niebezpieczny dla zwierząt hodowlanych.

W niedzielę Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) Stanów Zjednoczonych poinformował o pierwszym przypadku zakażenia muchą śrubową u człowieka. Przypadek zdiagnozowano w stanie Maryland i został potwierdzony przez Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w USA (CDC) 4 sierpnia tego roku.

Rzecznik HHS Andrew G. Nixon przekazał agencji Reutera, że zakażony pacjent wrócił do kraju z Salwadoru. Wcześniej agencja prasowa informowała, że do zakażenia doszło u osoby podróżującej z Gwatemali. Nixon nie odniósł się do rozbieżności dotyczących źródła zakażenia. Od lat kraje Ameryki Środkowej oraz Meksyk zmagają się z epidemią tego pasożyta.

Mucha śrubowa. Zagrożenie dla zwierząt

Informacja o pojawieniu się muchy śrubowej w USA szczególnie zaniepokoiła amerykańskich hodowców bydła, którzy od dłuższego czasu obawiali się przedostania się groźnego pasożyta do Stanów Zjednoczonych. Te obawy podzielały także lokalne władze. W połowie sierpnia amerykański Departament Rolnictwa poinformował o przeznaczeniu 750 milionów dolarów na budowę ośrodka, w którym produkowane będą wysterylizowane muchy pomagające w walce z pasożytami.

Według rządowych szacunków epidemia muchy śrubowej w Teksasie, gdzie hoduje się najwięcej bydła w USA, mogłaby doprowadzić do strat sięgających 1,8 miliarda dolarów.

Larwa muchy śrubowej Reuters

Czym jest mucha śrubowa

Mucha śrubowa (Cochliomyia hominivorax) przypomina muchę domową, ale jest od niej trzy razy większa. Samice Cochliomyia hominivorax składają jaja w ranach zwierząt ciepłokrwistych (również u człowieka). Larwy, które osiągają rozmiar około jednego centymetra, żerują i rozwijają się w mięśniach żywiciela, powodując uszkodzenia tkanki, a nawet jego śmierć. Te groźne pasożyty sieją spustoszenie głównie wśród zwierząt hodowlanych, ale są zagrożeniem również dla ludzi i dzikich zwierząt.

Pierwotnie mucha śrubowa występowała na obszarze od Stanów Zjednoczonych po Amerykę Południową. W USA udało się ją wytępić w 1982 roku dzięki zastosowaniu techniki wypuszczania wysterylizowanych owadów. W XXI wieku zagrożenie ze strony owada ponownie wróciło. W maju 2025 roku z powodu epidemii muchy śrubowej w Meksyku Stany Zjednoczone wstrzymały import głównie bydła i koni z tego kraju przez swoją południową granicę.

Autorka/Autor:fw

Źródło: Reuters