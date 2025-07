Dwa duże pożary w Turcji. Zarządzono ewakuacje

Dwa potężne pożary lasów spustoszyły prowincje w północno-zachodniej Turcji, zmuszając setki mieszkańców do ewakuacji i mobilizując służby ratunkowe. To kolejny dramatyczny epizod tegorocznego lata.

W Tekirdagu ogień pojawił się we wtorek po południu i rozprzestrzenił się w stronę gęsto zaludnionych terenów dystryktu Sarkoy. Władze, obawiając się o bezpieczeństwo mieszkańców, zdecydowały o prewencyjnej ewakuacji trzech miejscowości. Cztery osoby trafiły do szpitala, a na miejscu pracowały liczne zespoły strażackie i załogi śmigłowców, które próbowały ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia - zarówno z ziemi, jak i z powietrza.

W tym samym czasie pożar wybuchł w dystrykcie Ayvacik w prowincji Canakkale. Tam żywioł zmusił do ewakuacji cztery wsie. Pożar doprowadził do zniszczeń części domów oraz śmierci zwierząt gospodarskich. Walka z ogniem trwała przez całą noc. Został on opanowany w środowy poranek.