Arktyka ociepla się cztery razy szybciej niż reszta świata. Jak może wyglądać pod koniec stulecia?

Międzynarodowy zespół naukowców przedstawił niepokojącą wizję Arktyki za blisko 80 lat. Jak stwierdzili badacze, jeśli zmiany klimatu nie zahamują, pod koniec tego stulecia najzimniejszy obszar na Ziemi będzie praktycznie nie do poznania. To, co może się stać, będzie miało bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla planety, ale także i dla jej mieszkańców.

Średnia globalna temperatura w 2024 roku pierwszy raz w historii przekroczyła granicę 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed ery przemysłowej. Konsekwencjami stały się naprawdę ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak rekordowe opady deszczu i powodzie na Saharze, a także bardzo silne i intensywne fale upałów na całej planecie.

Więcej na ten temat: "To zmienia rzeczywistość na całym globie"

Badacze z amerykańskiego Centrum Danych ds. Śniegu i Lodu (NSIDC), które podlega pod Uniwersytet w Boulder w Kolorado, obawiają się, że to zaledwie przedsmak. Jak przekazali, istnieje ogromne ryzyko, że do końca tego stulecia średnia globalna temperatura osiągnie co najmniej 2,7 st. C powyżej średniej sprzed czasów industrialnych. Takie warunki drastycznie zmienią między innymi Arktykę.

Porozumienie paryskie Adam Ziemienowicz/PAP

Przerażające wyniki

Nowe badanie, którego wyniki opublikowano w zeszłym tygodniu w czasopiśmie naukowym "Science", to wynik pracy międzynarodowego zespołu naukowców, którym kierowała Julienne Stroeve z NSIDC.

- Arktyka ociepla się cztery razy szybciej niż reszta planety. Przy wzroście średniej globalnej temperatury do poziomu 2,7 stopnia Celsjusza będziemy świadkami jeszcze bardziej ekstremalnych i kaskadowych skutków w tym regionie - powiedziała Stroeve.

Punktem wyjścia dla zespołu badaczy był Szósty Raport Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu (IPCC). Naukowcy zaktualizowali dane z raportu, koncentrując się na trzech podstawowych elementach środowiska Arktyki - lodzie morskim, pokrywie lodowej Grenlandii oraz wiecznej zmarzlinie.

Wyniki były zatrważające. Naukowcy podali, że przy spełnieniu się czarnego scenariusza dotyczącego Arktyki, praktycznie każdego dnia w roku temperatura powietrza na świecie będzie przekraczać wartości sprzed epoki przemysłowej. Każdego lata przez kilka miesięcy Ocean Arktyczny będzie pozbawiony lodu. Grenlandia doświadczy długich tygodni z temperaturą przekraczającą 0 st. C. To sprawi, że jej pokrywa lodowa stopnieje, a to z kolei przyczyni się do wzrostu poziomu mórz i oceanów na całym globie. W przypadku wiecznej zmarzliny jej obszar zmniejszy się nawet o połowę.

- Zmiany te zniszczą naszą infrastrukturę, ekosystemy, wrażliwe społeczności i dziką przyrodę - skomentowała Stroeve.

Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje na świecie Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Jeszcze możemy temu zapobiec

Wyniki analiz ukazują, jak przerażających zmian możemy się spodziewać, jeśli nie zaczniemy przeciwdziałać zmianom klimatu.

- Nasza praca pokazuje, że już dziś ludzkość ma moc zmiecenia całych krajobrazów z powierzchni naszej planety. Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli stać się bardziej świadomi tej mocy i odpowiedzialności, która się z nią wiąże, ponieważ przyszłość Arktyki naprawdę leży w naszych rękach - podsumował Dirk Notz, profesor z Uniwersytetu w Hamburgu, który także brał udział w badaniach.

Skutki zmian klimatycznych PAP/Adam Ziemienowicz

Źródło: nsidc.org