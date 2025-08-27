Nadciąga fala gorąca, pojawią się burze

W najbliższych dniach w Polsce wystąpią zmienne warunki pogodowe. Mimo że w większości kraju spodziewana jest pogodna aura, to lokalnie pojawią się przelotne opady, silne porywy wiatru i burze. Gorące powietrze zostanie z nami na dłużej.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W okresie prognozy pogoda w kraju kształtowana będzie przez rozległy układ niskiego ciśnienia Ex-Erin znad Atlantyku. Z południa Europy, przez Półwysep Iberyjski i Morze Śródziemne, napływać będzie gorące powietrze o cechach powietrza zwrotnikowego.

Nadchodzącej doby przeważać będzie pogodna aura z licznymi rozpogodzeniami na obszarze kraju. Jedynie zachodnie krańce Polski będą na skraju oddziaływania strefy pofalowanego frontu chłodnego, który w ciągu nocy lokalnie może przynieść słabe, przelotne opady deszczu. W ciągu dnia również lokalnie prognozowane są burze. W drugiej części dnia wyraźnie wzrośnie zachmurzenie również na zachodzie Polski. Oprócz Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej burze w późnych godzinach wieczornych i w nocy z czwartku na piątek prognozowane są również na Dolnym Śląsku.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na czwartek

W czwartek wystąpi zachmurzenie od małego i umiarkowanego na wschodzie i w centrum Polski do dużego, wzrastającego do całkowitego na zachodzie, gdzie również prognozowane są słabe przelotne opady deszczu. Ich suma wyniesie 1-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się również burze, wówczas spadnie 1-20 l/mkw. deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 24-26 st. C na północy kraju do 30-32 st. C w centrum i na południu kraju. Nadciągnie wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, południowy. W górach powieje silniej, do 60-80 km/h. Lokalnie prędkość wiatru wyniesie nawet 100 km/h.

Pogoda na piątek

W kolejnych dniach strefa chodnego frontu atmosferycznego przemieszczać się będzie stopniowo z zachodu na wschód kraju, przynosząc lokalnie przelotne opady deszczu i burze. Będą one na ogół słabe, aczkolwiek nie można wykluczyć pojedynczego incydentu z silniejszą burzą.

W piątek na południowym wschodzie kraju będzie pogodnie, a opady deszczu nie są prognozowane. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi zachmurzenie zmienne, umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnie burzami. Maksymalna temperatura nie przekroczy od 22-24 st. C na Pomorzu Zachodnim do 29-31 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni. W górach w porywach jego prędkość osiągnie wartość 60-80 km/h.

Pogoda na weekend. W części kraju zagrzmi

W sobotę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu, a na wschodzie kraju mogą pojawić się burze. Maksymalna temperatura wyniesie od 23-25 st. C na północy i zachodzie do 26-28 st. C na południowym wschodzie kraju. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, jedynie w rejonie południowo-wschodniej Polski pojawi się duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 22-24 st. C na północy do 25-27 st. C na południu i w centrum kraju. Powieje wiatr słaby, umiarkowany i zmienny.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, jedynie na zachodzie Polski pojawi się duże zachmurzenie z opadami deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie od 22-24 st. C na północy do 25-27 st. C na południu i w centrum kraju. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, zmienny.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl