Pół Polski na pomarańczowo. IMGW może wydać ostrzeżenia przed upałem

IMGW wydał najnowszą prognozę zagrożeń meteorologicznych. Na horyzoncie widać upał - jednego dnia alarmami drugiego stopnia może zostać objęta nawet połowa województw. Sprawdź, gdzie może być niebezpiecznie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na najbliższe dni. Planują objąć alarmami pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali dużą część kraju.

Prognoza zagrożeń na czwartek

Chociaż we wtorek i środę synoptycy nie przewidują wydania ostrzeżeń meteorologicznych, w czwartek alarmy pierwszego stopnia przed upałem mogą objąć swoim zasięgiem województwa: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie, łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie.

Z kolei ostrzeżeń pierwszego stopnia przed burzami mogą spodziewać się mieszkańcy województw: wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Prognoza zagrożeń na czwartek IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek

Upał utrzyma się także w piątek. Alarmy drugiego stopnia przed skwarem mogą obowiązywać tego dnia w województwach: śląskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim i podlaskim (w powiatach południowych).

Prognoza zagrożeń na piątek IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Autorka/Autor:fw,ast

Źródło: IMGW