Na co uważać w piątek. Ostrzeżenia IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Obowiązuje też prognoza zagrożeń.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - upały
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w województwach:
- mazowieckim, poza jego północno-zachodnią częścią;
- podlaskim, w powiatach znajdującej się w południowej części województwa;
- lubelskim;
- podkarpackim, poza powiatami południowymi;
- świętokrzyskim;
- małopolskim, poza powiatami zachodnimi i południowo-wschodnimi.
Termometry pokażą na obszarach objętych alarmami maksymalnie 29-31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 11 do godziny 18 w piątek.
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
W piątek, poza skwarem, spodziewane są burze. Ostrzeżenia przed nimi mogą obowiązywać w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, opolskim, wielkopolskim (w powiatach wschodnich), dolnośląskim (w powiatach wschodnich).
IMGW planuje też wydać alarmy przed silnym deszczem z burzami w województwach lubuskim (w południowej połowie regionu) i dolnośląskim (z wyłączeniem wschodnich powiatów).
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Pulcyn