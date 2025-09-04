Na co uważać w piątek. Ostrzeżenia IMGW

Logo TVN24
Upał w Warszawie
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed upałem. Z prognozy zagrożeń wynika ponadto, że w piątek mogą pojawić się burze. Miejscami spodziewane są też ulewy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Obowiązuje też prognoza zagrożeń.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - upały

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w województwach:

  • mazowieckim, poza jego północno-zachodnią częścią;
  • podlaskim, w powiatach znajdującej się w południowej części województwa;
  • lubelskim;
  • podkarpackim, poza powiatami południowymi;
  • świętokrzyskim;
  • małopolskim, poza powiatami zachodnimi i południowo-wschodnimi.

Termometry pokażą na obszarach objętych alarmami maksymalnie 29-31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 11 do godziny 18 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek, poza skwarem, spodziewane są burze. Ostrzeżenia przed nimi mogą obowiązywać w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, opolskim, wielkopolskim (w powiatach wschodnich), dolnośląskim (w powiatach wschodnich).

IMGW planuje też wydać alarmy przed silnym deszczem z burzami w województwach lubuskim (w południowej połowie regionu) i dolnośląskim (z wyłączeniem wschodnich powiatów).

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Groźne burze z piorunami
Groźne burze z piorunami
Źródło: PAP

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło: RCB

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Pulcyn

