Upał. Gdzie będzie najgroźniejszy

IMGW opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni. Do Polski wróci upał, przez który w części kraju mogą obowiązywać ostrzeżenia nawet drugiego - prawie najwyższego - stopnia. Lokalnie może także zagrzmieć i silnie wiać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni. Wynika z niej, że w wielu miejscach pogoda będzie na tyle niebezpieczna, że zostaną wydane alarmy pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Prognoza zagrożeń na czwartek. Upał i burze

W czwartek ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem mogą objąć swoim zasięgiem województwa:

mazowieckie (w centralnej, południowej i zachodniej części);

łódzkie;

świętokrzyskie;

śląskie;

małopolskie (z wyłączeniem powiatu tatrzańskiego).

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed skwarem mogą z kolei obowiązywać w województwach:

W czwartek w części Polski może także zagrzmieć. Alarmów pierwszego stopnia przed burzami mogą spodziewać się mieszkańcy województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego (powiaty zachodnie).

Ponadto w niektórych rejonach może mocno wiać. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem mogą być w mocy w południowych powiatach województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Prognoza zagrożeń na piątek. Znów we znaki dadzą nam się upał i burze

Upał utrzyma się także w piątek. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed skwarem mają obowiązywać tego dnia w województwach:

śląskim ;

małopolskim , poza powiatem tatrzańskim;

świętokrzyskim ;

mazowieckim , w powiatach południowych;

podkarpackim, bez powiatów: leskiego i bieszczadzkiego.

W zachodniej i północnej Polsce mogą zaś pojawić się ostrzeżenia przed burzami. Zagrzmieć może w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

