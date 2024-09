Przed nami kolejny upalny dzień. IMGW ostrzega

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W prawie całym kraju obowiązują alarmy przed upałem - na zachodzie kraju są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Sprawdź, jak długo pozostanie z nami skwar.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

W trakcie dnia temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 stopni, a w nocy od 17 do 19-20 st. C. Ostrzeżenia stracą ważność o godzinie 19 w czwartek.