Pogoda na jutro, czyli wtorek 24.06. W nocy czeka nas wędrówka burz, które mogą okazać się gwałtowne. W dzień tylko lokalnie pokropi, a termometry pokażą maksymalnie 25 stopni.

W nocy na zachodzie kraju spodziewane są rozpogodzenia, tylko na Pomorzu pojawi się więcej chmur i miejscami przelotnie popada deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z opadami deszczu i burzami. Strefa ta sunąć będzie znad Śląska i centrum kraju w kierunku wschodnich i południowo-wschodnich regionów. Zjawiska miejscami mogą być gwałtowne, a podczas nich może spaść ulewny deszcz o sumie 40-60 l/mkw., szczególnie na południu i południowym wschodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i Warmii, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny, w burzach może rozpędzać się do 80-100 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - wtorek 24.06

Wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy kraju przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24-25 st. C miejscami na południu. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, na północy do 80 km/h.

Warunki biometeo we wtorek

We wtorek wilgotność powietrza będzie największa na północy, gdzie przekroczy 70 procent. W południowej połowie Polski nie przekroczy 50 procent. Subiektywne odczucie temperatury będzie komfortowe w całej Polsce. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne na północy i neutralne w pozostałej części kraju.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z opadami deszczu i burzami, przejściowo gwałtownymi. Po północy nastąpią rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, w burzach silny wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 994 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie początkowo będzie pochmurno i popada przelotny deszcz, spodziewane są też zanikające burze. Później nastąpią rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na wtorek prognozuje się w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, a także przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 20 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr z zachodu okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W dzień w stolicy Wielkopolski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Wiatr powieje z zachodu, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Za dnia pojawi się dużo chmur. Słupki rtęci okażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 995 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowa będzie padać i grzmieć, momentami silnie. Po północy burze będą zanikać. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, w burzach silny. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Za dnia w Krakowie również będzie pochmurnie, ale opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Powieje z zachodu, umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 985 hPa i będzie się wahać.

